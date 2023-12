De Laurentiis | «Garcia mi ha fatto cacciare Sinatti Thiago Motta non se l’è sentita di venire a Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Aurelio Deintervistato da Alessandro Barbano per il Corriere dello Sport: «Il primo allenatore che ho contattato è stato. Non è che ci avessi visto male, eh? Ma lui non se l’è. Perché sai cos’è? Tu vieni a prendere l’eredità di uno che ha vinto lo scudetto in quel modo. E se mi va male, ha pensato, io che cosa faccio? Che poi è la stessa cosa che avrà pensato Spalletti. Avrà detto: io esco da eroi da questa città. Ma chi me lo fa fare a rimettermi in gioco? Poi sono andato su Luis Enrique. Lui hai suoi, mi ha tenuto tre giorni fermo, chiedendomi tantissimi soldi. Avevamo anche trovato un quasi accordo, ma poi ha detto di no, perché ambiva a guadagnare di più. Ed è stata la volta di Nagelsmann. Ne ho consultati ...