De Laurentiis | Elmas l’ho già venduto

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ieri è stato il fatidico giorno della sentenza sulla Superlega e tra i club che hanno detto la loro sulla vicenda c’è anche il Napoli di Aurelio De. Roma è Inter hanno preso le distanze, la maggior parte non si sono ancora schierate, mentre il Napoli pare aver aperto alla questione. Il presidente Deha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Sono stati inoltre toccati diversi punti interessanti: dall’allenatore post Spalletti, ai rinnovi al mercato passando infine sulle altre proprietà italiane ed ai progressi del Napoli nell’era De. SULLA SUPERLEGA – “Vorrei una Serie Elite con le 7-8 squadre più forti e quelle con potenzialità. Piazze come Palermo e Bari non possono non esserci, un torneo chiuso a 14 squadre. Niente retrocessioni come in ...