De Laurentiis dice che Zielinski andrà all’Inter | «È più abituato a certe nebbie che al sole»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 dicembre 2023) DECHE(CORSPORT) Intervista di Deal Corriere dello Sport. Parla anche di calciomercato e del futuro tecnico del Napoli. Operazioni in entrata. De: «Almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due». Elmas? De: «Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti». Però quest’anno ha giocato poco. «Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori».? «Stiamo parlando». Che vuol dire? «Lui ha detto che voleva ...