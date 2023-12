De Laurentiis | «Almeno tre acquisti a gennaio | un centrale | un terzino destro | uno o due centrocampisti»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Intervista di Deal Corriere dello Sport. Parla anche di calciomercato e del futuro tecnico del Napoli. Operazioni in entrata. «tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con une con un, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due». Elmas? «Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti». Però quest’anno ha giocato poco. «Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori». Zielinski? «Stiamo parlando». Che vuol dire? «Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse ...

Napoli, analisi di un disastro: com'è stato possibile distruggere una macchina perfetta in pochi mesi

A queste perdite ha ritenuto possibile rimediare il presidente De, che ha peccato di ... Ma anche questi risultati minimali sono legati a un rafforzamento della squadra (un difensore ...

Superlega, la competizione potrebbe ritornare. Ma nulla è ancora deciso

Le squadre giocheranno le partite in casa e fuori casa in gruppi di otto, con14 partite all'... Ad eccezione del Napoli , con Deche sarebbe pronto, si apprende, a partecipare a un ...

Napoli, in entrata si punta su Mazzocchi come vice Di Lorenzo. E su Elmas....

L'offerta di 25 milioni del Lipsia per Elmas fa vacillare De Laurentiis. Il centrocampista macedone dovrebbe partire, così come Zanoli, richiesto dal Genoa. Se anche quest'ultima operazione andasse in ...

Niente Supercoppa per il Napoli: l’annuncio di De Laurentiis

La Supercoppa Italiana del Napoli è seriamente a rischio. Le parole di Aurelio De Laurentiis sono state molto chiare ...