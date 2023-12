D' Aversa Inter forte e ambiziosa | durissima anche senza Lautaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il tecnico del Lecce è squalificato e non sarà in panchina. "Dispiace, ma i ragazzi in ottime mani" Lecce in trasferta, in casa della capolista, per l'ultimo impegno precedente al Natale. La formazione di mister D'sogna di trovare tre punti pesantissimi sotto l'albero, ma non sarà facile stra

- Lecce, conferenza D'Roberto D'ha analizzato : "La squadra è stata sempre audace anche nelle sconfitte ed esser tornati alla vittoria dà entusiasmo e certezze. L'importante è ...Mancherà ancora Almqvist che non ha recuperato. Con lui non l'allenatore non siderà in panchina a causa della squalifica. Torna ...Il tecnico del Lecce è squalificato e non sarà in panchina. 'Dispiace, ma i ragazzi in ottime mani' Lecce in trasferta, in casa della capolista, ...Una gara che può aiutare molto tanto l’Inter quanto il Lecce quella della 17ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, ma potrebbero ...