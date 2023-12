Dalmine | investito in bicicletta | muore dopo due giorni di agonia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023). Non ce l’ha fatta Lorenzo Colombi, l’uomo di 87 annida un’auto mercoledì mattina alla rotatoria tra via Fabio Filzi e viale Rimembranza. L’anziano è spirato nel pomeriggio di venerdì (22 dicembre) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove era stato trasportato a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto al suolo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e al personale medico. Secondo una prima ricostruzione l’anziano, residente in paese, mercoledì era uscito in bici per alcune commissioni. Giunto alla rotatoria che si trova nel quartiere di Sforzatica intorno alle 10.15, sarebbe stato urtato da un’auto guidata da un pensionato poco più giovane di lui, 84enne, anch’esso di. Colombi era stato sbalzato dalla sua ...