Dall’Inghilterra | due calciatori australiani filmati di nascosto nei bagni dei night di Bali da predatore sessuale

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Secondo quanto riferisce il Daily Mail, alcuni giocatori di primo piano della A-League australiana sarebbero statidimentre si trovavano neidi alcunidi, in Indonesia, durante le loro vacanze, da unche con una telecamera nascosta ha violato la privacy di centinaia di persone. I locali in questione sarebbero il FINNS Beach e i club Old Man’s, come riferisce l’agenzia News Corp. Foto e video osceni sarebbero poi stati messi in vendita su Telegram e il fatto che tra questi soggetti ci siano due– rimasti anonimi – viene pubblicizzato dallo stesso criminale. La polizia federale australiana sarebbe a conoscenza delle attività ...