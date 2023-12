Dal taglio del cuneo alle pensioni | primo ok del Senato alla manovra

Ostia, 2 dicembre 2023 – La Soprintendenza speciale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in seguito a istanza di accesso civico, ... (ilfaroonline)

È un quadro fosco quello delineato dall’Ocse in relazione alle conseguenze della Transizione energetica. Secondo l’Organizzazione per la ... (secoloditalia)

Ezequiel ' Pocho' Lavezzi è finito in ospedale d'urgenza, ricoverato all'alba di oggi in una clinica di Punta del Este, Uruguay, dopo aver riportato ... (ilgiornaleditalia)

Viene calcolata sul valore della produzione netta e ha un aliquota che va4,25% al 8,50%; l' ... L'Ires dovrebbe invece avere un sostanziosoper le imprese che decidono di investire gli utili ...... è ormai l'ultima bandiera ideologica di una destra che in pochi mesi di governo ha fatto retromarcia su tutto:blocco navale per gli immigrati, aldelle accise della benzina; dalla flat ...In un incontro con la dirigenza, i giocatori stranieri hanno chiesto di avere garanzie di recuperare la parte dei soldi tagliati nel momento in cui la situazione fosse tornata normale. Il campionato ...Il voto conferma l'impalcatura del provvedimento decisa lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei ministri con le misure portanti del rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale per circa 10 miliardi e ...