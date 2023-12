Dal Senato via libera alla Manovra con 112 sì

Via libera dell’Aula del Senato alla Manovra . La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa ... (ilsole24ore)

Via libera dell’Aula del Senato alla Manovra . La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa ... (ilsole24ore)

... Yevgeny Prigozhin, sarebbe stato "approvatopiù antico alleato e confidente del presidente ... A Wasghington i capigruppo democratico e repubblicano delannunciano che nessun pacchetto di ...- - > undefined - ANSA . Via libera delalla fiducia sul maxiemendamento sulla manovra con 112 voti favorevoli, 76 no e 3 astenuti. L'...di Palazzo Madama dopo il voto di fiducia posto...Via libera dell'Aula del Senato alla manovra. La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa all'esame della Camera e il via libera finale del ...La legge di bilancio per il 2024 incassa l’ok complessivo del Senato, al termine di tre voti mattutini, compresi quello sulla fiducia al maxiemendamento del governo sulla prima parte del testo e la No ...