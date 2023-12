Dal Pmi Day alla Mini Academy | gli impegni “Education” di FAE per i giovani del territorio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Gazzaniga. Promuovere la cultura d’impresa e far conoscere alle nuove generazioni il mondo del lavoro, attraverso le tematiche attorno alle quali si articola l’impegno delle imprese per costruire un futuro di sviluppo e di benessere collettivo: è con queste promesse che anche quest’anno la FAE Technology di Gazzaniga ha deciso di aderire al Pmi Day, iniziativa organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo. Con 28 studenti e studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga l’appuntamento l’appuntamento è stato fissato tra le 9 e le 12 di mercoledì 20 dicembre, all’interno dello stabilimento principale: suddivisi equamente in due gruppi da 14 unità, gli alunni si sono alternatiscoperta delle varie anime della realtà aziendale. In un primo momento hanno seguito la presentazione di FAE ...

