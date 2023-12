Dal paradosso di Friends alle teorie cospirazioniste di Barack Obama | ecco cosa c' è da sapere su Il mondo dietro di te con Julia Roberts | Ethan Hawke e Mahershala Ali

Leggi su amica

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sono bastate due settimane di programmazione per diventare un fenomeno globale. Primo in praticamente tutti i Paesi dove è attivo lo streaming di Netflix. Stiamo parlando di Ildi te. Il thriller diretto dal creatore di Mr. Robot, Sam Esmail. E che ha per protagonistiAli. Il film, tratto da un romanzo poco conosciuto dell’americano Rumaan Alam, sta creando un vero e proprio caso virale sulla Rete. Dove le ricerche per capire o avere una spiegazione sul finale si sono impennate da quando la pellicola è uscita lo scorso 8 dicembre. Leabbondano. Tanto che Esmail è intervenuto più volte per dare ...