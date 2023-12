Dal cuneo alle pensioni | le novità del 2024 | la nuova Irpef | cambiano i fringe benefit | cala il canone Rai

Via libera del Senato alla fiducia sul maxiemendamento sulla Manovra 2024 con 112 voti favorevoli, 76 no e 3 astenuti.La seduta dell’Aula è stata ... (ilsole24ore)

Via libera dell’Aula del Senato alla Manovra . La legge di bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa ... (ilsole24ore)

Il Senato ha approvato la Manovra con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa all’esame della Camera e il via libera finale del ... (corriere)

