Da Arbore a Hunziker | quando la beneficenza si fa ' silenziosamente'

Leggi su agi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - Da Renzo, storico testimonial della Lega del Filo d'oro, a Claudia Gerini recentemente legata ad Actionaid, passando poi da Giobbe Covatta a favore dell'Africa e tanti altri ancora. C'è l'attore Raoul Bova, ambasciatore della Fao. Ci sono Michellee Giulia Bongiorno, impegnate con la loro associazione "Doppia Difesa Onlus" - creata nel 2007 - nel sostegno a tutte le donne che sono vittime di violenza. Sono solo alcuni dei nomi dei personaggi che fannoo volontariato, come amano definirlo loro, nel silenzio o che, da anni, prestano il loro volto per attività benefiche che non hanno nulla a che vedere con la loro professione senza incappare in quelle disavventure giudiziarie che in questi giorni stanno chiamando in causa Chiara Ferragni. Parlando del mondo dello sport, spiccano gli ex ...