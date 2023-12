“Cucù” al posto di “Gesù” nel testo della recita di Natale a scuola | Arrivano le scuse

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Caos e polemiche nellaelementare ‘Edmondo De Amicis’ di Agna, in provincia di Padova, dopo la decisione delle maestre di eliminare dalla tradizionaledile figure di, Dio e degli Angeli. Il tutto naturalmente nel nomecosiddetta inclusione dei bambini di altre confessioni religiose diverse da quella cristiana. A non andare proprio giù è soprattutto la sostituzione del termine “” con “”.Leggi anche: Presepe aobbligatorio, Fratelli d’Italia lo vuole mettere per legge La decisioneha però scatenato la furia dei genitori degli alunni cattolici i quali, in segno di protesta, hanno deciso di non far partecipare i loro figli alladi ...