Cru – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Cru Via Ugo Bassi, 24 – 20159Tel. 342/3040081 Sito Internet: www.cru.com Tipologia: enoteca Prezzi: piatti della cucina 5/18€, taglieri 9/18€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Cru è una delle enoteche che fa parte della nuova ondata di vinerie milanesi, dove vini naturali, piccola cucina essenziale e ben fatta, ambiente informale creano il giusto mix di elementi per passare una piacevole serata. Il punto centrale dell’offerta, ovviamente, è la selezione dei vini, tutti appartenenti al mondo biologico e biodinamico italiano, con alcune escursioni fuori confine. La proposta della cucina è sicuramente adeguata più per un aperitivo e/o per una cena leggera, con piatti caldi e freddi ben realizzati. Ne sono una prova i tre crostini – burrata e pomodorini, ricotta al forno e noci, melanzane e caciocavallo – da noi assaggiati e il gustoso ...