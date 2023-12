Crotone-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl 2023 da incubo dell’si chiude con la trasferta di. Dopo il pareggio casalingo contro il Taranto, la squadra di Michele Pazienza chiude l’anno solare allo stadio “Ezio Scida“, stadio che rievoca dolci ricordi. In palio tre punti d’oro per rimanere agganciati al treno della capolista Juve Stabia, oggi di scena contro il Picerno. La squadra, prima della partenza per il ritiro in Calabria, mercoledì ha ricevuto la carica dei tifosi. Un pò come accaduto prima delle gare con Catania prima, Benevento poi. Tifosi che non saranno presenti sulle gradinate dell’impianto di Via Giovanni Paolo II, dopo il divieto di trasferta arrivato nei giorni scorsi. Il trainer di San Severo potrà contare sul rientro di Lorenzo Sgarbi, dopo la squalifica scontata contro i pugliesi domenica. Alle assenze di Lores Varela, Raffaele ...