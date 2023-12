Crolla il soffitto | panico al liceo Immagini spaventose

(Di venerdì 22 dicembre 2023)alScientifico-Linguistico “Agostino Maria De Carlo” di Giugliano in Campania (Napoli). Poco prima della campanella di fine lezioni, questa mattina, venerdì 22 dicembre 2023, il controdell’aula magna affollata di persone è rovinato a terra. Tragedia sfiorata, ma una collaboratrice scolastica è rimasta lievemente ferita dai detriti. Intonaco e calcinacci non hanno provocato per fortuna altri problemi. Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.Leggi anche: Laura smette di parlare e muore a 26 anni, mistero sulle cause Momenti dialDe CarloLa folla in aula magna e la paura Dalle prime dichiarazioni delle autorità presenti, è probabile che tutta l’area della scuola possa essere transennata e che debbano svolgersi altri ...

