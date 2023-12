Crisi nera e tracollo per il Pd | Schlein affossa i dem e il M5S è dietro l' angolo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Partito democratico non se la passa affatto bene, anzi i campanelli d'allarme interni alla sinistra sono sempre più numerosi. A certificare lo stato diè l'ultimo sondaggio Ixè, che nella sua stima delle intenzioni di voto al 15 dicembre ha certificato un Pd al 18,9%. Per la prima volta dopo molti mesi i dem scendono sotto alla soglia psicologica del 19% (addirittura c'è un calo di mezzo punto percentuale rispetto al precedente sondaggio), finendo perfino sotto al risultato delle elezioni politiche del settembre 2022, dove totalizzò il 19,1% delle preferenze espresse dagli italiani alle urne. Un vero disastro per Ellye i suoi. Il primo partito resta sempre Fratelli d'Italia, che però passa dal 29,7 al 29,3% (-0,4%). Da segnalare poi la crescita importante del Movimento 5 Stelle, che sale fino al 17,6%: gli uomini di Giuseppe ...

