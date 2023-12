Cricket femminile | Inghilterra XI trionfa agli Europei T10 di Malaga I Paesi Bassi si arrendono in finale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutto secondo pronostico nell’atto conclusivo della Championship Week degliT10 2023 di, appena conclusi a, in Spagna: la fase ad eliminazione diretta termina con il trionfo diXI insui. Ladel torneo, match in cui la prima classificata della fase a gironi affronta la Nazionale vincitrice del Qualifier, vedeXI superare iper 122/5-105/4, con le inglesi, vittoriose per 17 runs, che si aggiudicano così il titolo europeo. Viene confermata del tutto la classifica della prima fase: il terzo posto della manifestazione va all’Italia, fermata dalle neerlandesi nel Qualifier, mentre la quarta ...

Si conclude il percorso dell'Italia nella Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket femminile, in corso a Malaga, in Spagna: le azzurre si fermano nel penultimo atto della fase ad eliminazio ...Tutto secondo pronostico nell'atto conclusivo della Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket femminile, appena conclusi a Malaga, in Spagna: la fase ad eliminazione diretta termina con il ...