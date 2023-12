Cremona | suona due tamburi mentre lo operano da sveglio al cervello VIDEO

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Hato dueun’equipe di medici gli rimuoveva un tumore dall?insula, area molto delicata delda cui dipendono funzioni importanti come il linguaggio, il movimento e la creatività. Protagonista del sorprendente intervento chirurgico è un paziente 39enne, Sergio, fisico criogenico, ricercatore a Barcellona, musicista per passione chela batteria. “E proprio per questo farre il paziente durante l’ operazione è decisivo”, ha spiegato Antonio Fioravanti. Fioravanti dirige il team di Neurochirurgia dell’ Ospedale diche ha eseguito l’ intervento da. Seduto sul letto dell’ospedale, gambe incrociate, non si capacita di quello che è accaduto: “Mi fa ...

