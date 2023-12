Covid | stabile la curva epidemica Vaia | “Andamento in calo nelle Regioni con più vaccinazioni” Nuovi Open Day in vista delle feste

Aumentano i tamponi a 323.844: +15,9% rispetto alla settimana precedente. Vaia: "Curva, in regioni con più vaccinati andamento in calo" In Italia si registrano oltre 60mila casi(60.440), con una variazione +7,2% rispetto alla settimana precedente (56.404), e 425 decessi, +...AGI - Sono 60mila i nuovi casi diregistrati in Italia , secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute - Istituto ... Sostanzialmenteil tasso di occupazione dei posti letto in ...Dal rapporto non emergono elementi di preoccupazione per quanto riguarda i ricoveri: è stabile il tasso di occupazione dei posti letto in area medica (11,8% rispetto all'11,9 della settimana ...Aumentano i tamponi a 323.844: +15,9% rispetto alla settimana precedente.Vaia: "Curva stabile, in regioni con più vaccinati andamento in calo" ...