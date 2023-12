Covid Italia | oltre 60mila casi e 425 morti nell’ultima settimana

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Insi registrano(60.440), con una variazione +7,2% rispetto allaprecedente (56.404), e 425 decessi, +34,5% rispetto a 7 giorni fa. Sono i dati del bollettino del ministero della Salute sull’andamento della situazione epidemiologica danellatra il 14 e il 20 dicembre. Aumentano i test: 323.844 i tamponi effettuati con una variazione di +15,9% rispetto allaprecedente; il tasso di positività è al 18,7% con una variazione di -1,5% rispetto allaprecedente (20,2%). “Il tasso di occupazione in area medica relativo al 20 dicembre è pari all’11,8% (7.360 ricoverati) rispetto all’11,9% (7.426 ricoverati) del 13 dicembre – si legge ...

