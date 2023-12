Covid Italia | Natale tra open day vaccini e rischi per nonni e fragili

Aumentano i tamponi a 323.844: +15,9% rispetto alla settimana precedente.?Vaia: "Curva stabile, in regioni con più vaccinati andamento in calo" In ... (sbircialanotizia)

Gli anziani, i fragili e gli immunodepressi devono fare il vaccino anti -aggiornato'. Ma c'è anche chi prova a dare una visione diversa del presente. Secondo l'immunologo Mauro Minelli, ...... fermato, invece, fino al 2022 a causa delle note problematiche. Era infatti il 4 marzo 2020 quando, a pochi giorni dal 'lock down' che avrebbe fermato l', il Sindaco Biancheri decise di ...L'ondata di casi Covid partita in Italia a metà novembre ha avuto ripercussioni anche sulle farmacie. “Non siamo ai livelli degli anni passati, ma c'è stato un incremento dei tamponi del 20% soprattut ...Crescono in Italia i casi di Covid-19: nell’ultima settimana sono stati 60.556 gli italiani colpiti dall’infezione, con un’incidenza di 103 casi ogni 100 mila abitanti, in crescita di quasi il 10% ...