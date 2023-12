Covid | in una settimana nuovi casi in aumento del 7 | 2%

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nellacompresa tra il 14 e il 20 dicembre 2023 si registrano 60.440positivi al-19, il 7,2% in più rispetto allaprecedente, quando erano stati 56.404. I morti sono stati 425, con una variazione di +34,5% rispetto allaprecedente (316). 323.844 i tamponi effettuati con una variazione di +15,9% rispetto allaprecedente (279.323). Tasso di positività del 18,7% con una variazione di -1,5% rispetto allaprecedente (20,2%). Il tasso di occupazione in area medica relativo al 20/12/2023 è pari all’11,8% (7.360 ricoverati) rispetto all’11,9% (7.426 ricoverati) del 13/12/2023.Il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 20/12/2023 è pari al 3,1% (276 ricoverati), ...

... mentre si registracontrazione dei volumi rispetto all'anno precedente. La riduzione dei volumi, evidenziata per la prima volta dopo il post, indica la prevedibile fine del rimbalzo ......le conseguenze di un periodo di crisi economica a partire dal biennio della pandemia da- 19 ... Attualmente Finlombarda hadotazione finanziaria disponibile pari a 400 milioni, che potrebbe in ...Chi non si è immunizzato attraverso i vaccini ha acquisito meno immunità, specialmente in un periodo dominato dalla presenza del Covid. Questo aspetto rivela una complessità aggiuntiva nel gestire ...Open day vaccinale contro il Covid 19 al Brotzu di Cagliari, in programma per il 4 gennaio 2024. La somministrazione delle dosi è prevista dalle 9.30 alle 14.30, garantita a tutti i cittadini dai 12 ...