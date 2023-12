Covid | impennata di casi Sabato 23 dicembre open day vaccini a Roma

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Crescono in Italia idi-19: nell’ultima settimana sono stati 60.556 gli italiani colpiti dall’infezione, con un’incidenza di 103ogni 100 mila abitanti, in crescita di quasi il 10% rispetto alla settimana precedente, quando si attestava a 94ogni 100 mila. Cresce anche l’indice di trasmissibilità (Rt) passato da 0,80 della scorsa settimana a 0,96 di quella attuale; l’indice rimane comunque sotto la soglie epidemica. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità che l’agenzia di stampa Ansa ha visionato., 70 hub vaccinali presso i medici di famiglia: ecco la mappa per effettuare il vaccino anti-diin grande crescita Dal rapporto non emergono elementi di ...

Ricoveri Covid ancora in crescita negli ospedali: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 25,3%, secondo la rilevazione degli ospedali ... (ilcorrieredellacitta)

“Il Covid è in leggera ripresa. Invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Stiamo quindi studiando anche degli open day per la vaccinazione che ... (ilcorrieredellacitta)

Origini e numeri Il fenomeno di queste varie truffe, cresciuto a partire dall'epidemia- 19, ha conosciuto un'negli ultimi mesi. Basti pensare che, secondo uno studio di due società ...... partita lo scorso ottobre, ma hanno deciso solo negli ultimi giorni di immunizzarsi sia in vista dei pranzi natalizi in famiglia, sia per l'dipositivi a cui stiamo assistendo dai ...Crescono in Italia i casi di Covid-19: nell’ultima settimana sono stati 60.556 gli italiani colpiti dall’infezione, con un’incidenza di 103 casi ogni 100 mila abitanti, in crescita di quasi il 10% ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...