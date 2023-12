Così i social hanno plasmato la guerra Israele-Hamas Report Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il 7 ottobre la prima dichiarazione diè arrivata sul canale Telegram della brigate Qassam, braccio armato di. Un canale che pochi giorni dopo avrebbe quintuplicato i suoi iscritti. È stato soltanto l’inizio. “Molti utentivissuto il conflitto non come una serie statiche di titoli di notizie, ma come un flusso di eventi virali, spesso accompagnati da affermazioni non verificate, filmati decontestualizzati e immagini oscene”, scrivono gli esperti dell’nel rapporto “Distortion by design”, il cui sottotitolo è piuttosto chiaro: “Come le piattaforme deimediala nostra comprensione iniziale del conflitto tra”. Su Telegram ...