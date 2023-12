Cos’è lo Shenlong | il nuovo e segreto spazioplano cinese accompagnato da sei oggetti misteriosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è il nome dellanciato nello spazio per la terza volta negli scorsi giorni. Il velivolo è robotizzato, ovvero senza un equipaggio umano, è a metà tra un aereo e una navicella spaziale ed è in grado di volare oltre la linea di Karman, inteso come il confine immaginario che separa la terra dallo spazio. Loera già stato lanciato nel settembre 2020 e nell’agosto 2022, dunque sta conducendo la sua terza missione: il decollo è avvenuto dal Centro di lancio satellitare Jiuquan giovedì 14 dicembre, a bordo di un razzo Long March 2F. Purtroppo non si può sapere nulla di cosa abbia fatto il velivolo nello spaio, dato che queste missioni sono coperte dai segreti militari e governativi. Però si sa con certezza che questo viaggio era diverso dai ...