Corinthians | Moscardo al PSG? L’annuncio del presidente Augusto Melo

E’ sempre calciomercato, specialmente quando in dirigenza ci sono Furlani e Moncada. Il Milan , infatti, continua a sondare il terreno in vista della ... (dailymilan)

...è sempre più vicino al PSG : il club francese, infatti, è pronto a pagare la clausola rescissoria che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il classe 2005 è la stellina del. ...Commenta per primo Gabrielè a un passo dal Paris Saint - Germain . Come riferisce Foot Mercato , è ormai raggiunto l'accordo con ilsulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus per il centrocampista ...O novo mandatário abriu o jogo e confirmou a saída do jovem, que recebeu uma proposta acima do valor de sua multa rescisória ...Gabriel Moscardo è sempre più vicino al PSG: il club francese, infatti, è pronto a pagare la clausola rescissoria che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il classe 2005 è la stellina del Corinthi ...