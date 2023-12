Coppia adotta bambino “mostro” abbandonato alla nascita – guarda com’è ora

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In tutto il mondo, più di un miliardo di persone vive con una disabilità. In alcuni Paesi, i bambini disabili sono trattati come “fenomeni da baraccone”, non hanno la possibilità di andare a scuola, vivono in istituti sporchi e alcuni subiscono gravi abusi. Rustam è uno di questi bambini, che a causa di diverse malattie che ne hanno alterato l’aspetto, è statodai suoi genitori biologici fin da piccolo. E proprio mentre stava per trasferirsi in una “casa per disabili”, il piccolo ha avuto un enorme miracolo… Fino al 2006 non esisteva alcun sistema di tutela delle persone con disabilità. In quell’anno, un trattato internazionale è stato implementato dalle Nazioni Unite, proteggendo finalmente adulti e bambini disabili, che in alcuni Paesi venivano scioccamente abbandonati, picchiati o rinchiusi. Rustam era uno dei bambini scartati subito dopo la ...