Convocati Lazio | due assenze per Sarri

Patric fuori per infortunio e Vecino reintegrato in rosa. Questo quanto emerge dalla lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Verona ,... (calciomercato)

... frutto di una vittoria (ad agosto contro la) e un pareggio. In classifica il Grifone è ... Soltanto panchina per Strootman, tornato tra i. Come vedere Sassuolo - Genoa in diretta tv e in ...Subito il primo e tra Empoli e. Squalificato Lazzari non sarà invece della partita per ... I giocatori di Serie Aper la 17° giornata FIORENTINA Portieri: Terracciano, Christensen, ...Manca sempre meno all'inizio di Empoli - Lazio, che aprirà la diciassettesima giornata di Serie A. Come di consueto, il tecnico biancoceleste Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Sono ...Senza Retegui e Messias non convocati dal tecnico Gilardino a causa di problemi fisici, l'attacco potrebbe assistere ad una nuova composizione dal primo minuto. Detto che Gudmundsson è l'arciere ad ...