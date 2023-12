Convocati Bologna-Atalanta | Gasperini recupera Scamacca La lista completa

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ecco idi Gian Pieroin vista della gara che la suadovrà affrontare ildomani in Serie A In vista della sfida, il tecnico nerazzurro ha stilato la sua, dove spicca il ritorno di Gianluca. IDIAdopo Michel (25) Bakker Mitchel (20) Bonfanti Giovanni (43) Carnesecchi Marco (29) De Ketelaere Charles (17) de Roon Marten (15) Djimsiti Berat (19) Éderson (13) Hateboer Hans (33) Holm Emil (3) Kolašinac Sead (23) Koopmeiners Teun (7) Lookman Ademola (11) Miranchuk Aleksey (59) Muriel Luis (9) Musso Juan (1) Pašali? Mario (8) Rossi Francesco ...

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa dell’Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa ... (sportface)

Il Bologna ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro l'Inter in Coppa Italia: Thiago Motta dovrà ancora fare a meno... (calciomercato)

Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro l'Atalanta Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del ...Alle ore 15 si gioca di interessante match trae Atalanta con Thiago Motta che non ha ... I giocatori di Serie Aper la 17° giornata FIORENTINA Portieri: Terracciano, Christensen, ...Piove sul bagnato per l'Inter. Dopo la sconfitta, in rimonta, contro il Bologna, i nerazzurri hanno perso anche Lautaro Martinez per infortunio. Dopo gli esami strumentali di questa mattina, la ...Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ...