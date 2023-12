Controllo manutenzione caldaie nel beneventano | Cna chiede una proroga di tre mesi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Comunicato Stampa “Ladi trenta giorni da parte di Asea, se da una parte deve essere letta come la volontà di venire incontro alle nostre richieste, dall’altra non è sufficiente ad affrontare e risolvere il problema della verifica e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... ma qualsiasi soggetto ostile che assurga aldi questo spazio potrebbe poi facilmente ... Per un impero non esiste sfida più complessa delladei propri domini.... delle acque e per laindustriale, compie 25 anni. 'Questi primi 25 anni - ... nella gestione e neldelle soluzioni chimiche per ottimizzare la precisione e la sicurezza dei ...La manutenzione periodica comprende la verifica delle condizioni generali dell’impianto, la pulizia dei componenti, il controllo dei fumi e il rilascio del bollino blu. Quest’ultimo rappresenta una ...Il Campidoglio ha emesso determina anti smog: «Cautela sanitaria per i soggetti a rischio: evitare di esporsi ad alte concentrazioni di inquinanti» ...