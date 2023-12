Controlli nel rione Sanità a Napoli | circolazione e fuochi

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023)nel. Quartiere presidiato dai Carabinieri, non solo iillegali nelle attivitàallanelpresidiato dai Carabinieri. Non solod’artificio, l’attività di presidio dei carabinieri non conosce sosta e festività. I militari della compagnia Stella, insieme a quelli del nucleo radiomobile di, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel. Focus sulla sicurezza stradale. Cinque le persone denunciate per guida senza patente, tutte sorprese alla guida di grossi scooter nonostante non avessero mai conseguito alcun titolo abilitativo. Un 43enne di origini ...