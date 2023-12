Contratto decentrato integrativo | Giunta autorizza la parte pubblica alla sottoscrizione definitiva

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato la presa atto della pre-intesa sulper il Personale del Comune di Benevento e hato la Delegazione dia procederestipulazione. “Con questo provvedimento – spiega l’assessore alle Risorse Umane Carmen Coppola – entriamo nella fase attuativa del. Dopo il raggiungimento dell’accordo con le sigle sindacali e il via libera dell’Esecutivo, ora è tutto pronto per lache avverrà il prossimo 27 dicembre alle ore 12:00, allorquando la Delegazione di...

L'amministrazione comunale ha siglato all'unanimità l'accordo sindacale per ilintegrativo(nella parte normativa 2023 - 2025 e economica 2023 relativa al fondo per il salario ...Qui a le animazioni sono depositate all'interno delproprietario decentralizzato ... Ma di cosa si tratta in realtà Possiamo immaginarla come un libro mastro: quindi un databasein ...La Polizia locale è sull’Aventino. Nell’ultima assemblea sindacale di tutti i dipendenti del comune di Pesaro, sulla verifica del nuovo contratto decentrato, si è verificata una netta frattura tra i d ...Cgil, Cisl e Uil: "Dopo quasi un anno di trattative è stato ratificato il primo contratto decentrato aziendale" ...