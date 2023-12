Contratti luce e gas attivati senza richiesta | maxi multa a Facile Energy

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è statata dall’Antitrust con una sanzione di 1 milione e 560mila euro per aver continuato a attivare forniture di energia elettrica e gas non richiesti dagli utenti. L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è arrivato in seguito a una diffida che imponeva al fornitore di energia di interrompere la pratica commerciale scorretta accertata a dicembre 2022, ma che è stata finora disattesa. L’istruttoria A gennaio 2023, come conseguenza della chiusura di un’istruttoria aperta ad aprile dello scorso anno, l’Antitrust aveva già comminato una sanzione nei confronti dell’operatore, per un totale di 2 milioni di euro risultanti dalle seguenti violazioni: 1,2 milioni di euro per la conclusione die l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, ...