“Contratti fermi | paghe da fame e straordinari non retribuiti” | le voci dei lavoratori del terziario e del turismo in sciopero a Milano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dalle cassiere dei supermercati ai camerieri degli alberghi. Dalle addette alle mense scolastiche alle commesse dei grandi negozi dello shopping. Questa mattina amigliaia didele del commercio sono scesi in piazza nel giorno delloproclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Chiedono salari dignitosi e i rinnovi deinazionali, come nel caso del, a cinque anni fa. “Prendiamo 6,25 euro netti all’ora – racconta Carlo che lavora in un supermercato del milanese”. Accanto a lui c’è la sua collega che racconta come sia impossibile arrivare a fine mese con tre figli da mantenere e 1400 euro di stipendi”. L’inflazione ha fatto lievitare i prezzi. Lo sanno bene le cassiere e gli addetti che ogni giorno ...

