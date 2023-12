Conte M5s | ' Il governo Meloni ha messo un cappio al collo del Paese | ha difeso solo le spese militari'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il voto alla Camera" sul Mes "serve alla maggioranza per mascherare la sconfitta in Europa, dove abbiamo rimediato un ... (liberoquotidiano)

Giuseppe Conte e tutto il M5s ribadiscono la propria linea sulla Guerra di Gaza in aperto contrasto con quella del governo Meloni , schierata ... (247.libero)

Giuseppe Conte , presidente del Movimento 5 stelle, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni Europee . Intervenuto a Radio 24, l'ex ... (247.libero)

Centrosinistra - Conte : M5s non è cespuglio e non si fa federare

Roma, 19 dic. (askanews) – “Un seme per l’alternativa lo abbiamo depositato con la proposta sul salario minimo, il M5s non vuole recitare, per suo ... (ildenaro)