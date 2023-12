Conte | “Il no del governo al Mes ha un solo significato”

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Giuseppein un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ si sofferma sulla decisione deldi dire no al Mes: “Noi siamo stati sempre coerenti”. Il M5s ha votato no al Mes come Lega e FdI, main un’intervista a Il Fatto Quotidiano sottolinea di “non confondere le due linee politica. La nostra è una posizione di coerenza rispetto alla risoluzione del Parlamento del dicembre 2020, il loro no, invece, serve a mascherare la sconfitta in Europa dove abbiamo ottenuto un pacco e non patto di stabilità e decrescita“.attacca duramente il– Notizie.com – © Ansa“Meloni aveva preannunciato che per l’Europa la pacchia sarebbe finita – aggiunge l’ex premier – ma arriva per il nostro Paese un percorso molto doloroso con parametri che potranno imporci tagli fino a 15 miliardi l’anno. Insomma, ...