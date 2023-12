Coni | Collari d' Oro Tamberi Auguro a Jacobs di ritrovare forma migliore

Tutto pronto per la cerimonia di consegna deid'Oro 2023 . Saranno settantadue gli atleti - record per un anno non olimpico - che oggi venerdì 22 dicembre, nella Palestra Monumentale delriceveranno il 'Collare d'oro', la massima ......Nazionale Italiano e Comitato Italiano Paralimpico - sono stati annunciati oggi in occasione del Consiglio Nazionale dela Roma, nella giornata che precede la cerimonia di consegna deid'...Saranno settantadue gli atleti - record per un anno non olimpico - che oggi, venerdì 22 dicembre, nella Palestra Monumentale del ...La cerimonia dei collari d'oro Domani, alla cerimonia di consegna dei collari d'oro al CONI, dovrebbe essere presente anche la Premier Giorgia Meloni, nonostante le sue condizioni di salute non le ...