Confindustria | si candida anche Garrone Schiaffo a Gozzi | il retroscena

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un tempo si sarebbe detto: clamoroso in Viale dell’Astronomia. Dopo Alberto Marenghi, dopo Antonio, dopo Emanuele Orsini, ora sta per spuntare un’altratura per la presidenza di: si tratta di Edoardo. Il quale, secondo quanto può ricostruire Affaritaliani.it, ha sfilato ieri di fronte a un ristretto gruppo di “big” dell’imprenditoria milanese, un vero e proprio parterre de roi. La riunione è stata interlocutoria, ma l’impressione suscitata nei confronti dei presenti è stata molto positiva. Segui su affaritaliani.it

Antonio Gozzi lo potete facilmente incontrare camminando per Chiavari, in qualche negozio, in giro per la cittadina, mai lasciata, neppure guida ndo ... (ilfoglio)

Un tempo si sarebbe detto: clamoroso in Viale dell’Astronomia. Dopo Alberto Marenghi, dopo Antonio Gozzi , dopo Emanuele Orsini, ora sta per spuntare ... (affaritaliani)

... presidente del gruppo Duferco, e di Federacciai, azionista principale in Ital Broker e patron della Virtus Entella a candidarsi per la successione di Carlo Bonomi alla guida di...Proprio la Romagna sianche come "green energy valley" d'Italia ma per diventarlo,invita a mettere da parte la burocrazia e procedere con i due parchi eolici a Ravenna e Rimini.«Per adesso è ancora presto» spiega il presidente di Confindustria Liguria Giovanni Mondini, ma la disponibilità da parte di Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, e di Federacciai, azionista p ...Un tempo si sarebbe detto: clamoroso in Viale dell’Astronomia. Dopo Alberto Marenghi, dopo Antonio Gozzi, dopo Emanuele Orsini, ora sta per ...