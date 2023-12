Condotte 1880 | aumento capitale di 30 milioni | Policlinico Caserta ultimato entro il 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma.d’Acqua, gruppo delle costruzioni controllato dalla famiglia Mainetti attraverso Tiberiade Holding, ha deliberato undiper 30, “da 10 a 40di euro”, a supporto dello sviluppo. In particolare l’iniezione di mezzi freschi intende consentire adi accelerare i lavori in corso, di procedere con i progetti di grandi opere, come la Città della Salute in Lombardia e il Ponte sullo Stretto di Messina, di cogliere le opportunità del Pnrr e di tornare a partecipare ad importanti gare d’appalto in Italia e all’estero. Il rafforzamento patrimoniale di, controllata al 100% da Tiberiade Holding che fa capo alla famiglia Mainetti (che nel luglio scorso ha acquisito il ramo ...

È stato firmato presso la sede di Roma della Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 , in via Salaria, l’ accordo del valore di 250 milioni di ... (ilgiornaleditalia)

L'assemblea straordinaria diha deliberato di aumentare il capitale sociale da 10 a 40 milioni di euro per supportare lo sviluppo incentrato sull'accelerazione dei lavori in corso, sulla realizzazione di progetti di ...Contestualmente, Imprecim è stata ridenominata "Società Italiana per led'Acqua" (in breve). Rilancio della società L'aumento di capitale " si legge in una nota " è un ...L'assemblea straordinaria della società italiana per le Condotte d'acqua 1880 (Condotte 1880) ha deliberato di aumentare il capitale ...ROMA (ITALPRESS) - L'assemblea straordinaria della Società Italiana per le Condotte d'Acqua 1880 - in breve Condotte 1880 - ha deliberato di aumentare il ...