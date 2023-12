Condividere lo stato di WhatsApp su Instagram | serve un aggiornamento per poterlo fare

Ma più che baby prodigio di Canale 5 o talento affermato Rai, Marco Liorni è, è sempree ... C'è un modo dideterminate faccende che un tempo non c'era. Alcune cose dovrebbero rimanere ...Nuova funzione in fase di sviluppo, ecco come sarà Novità in vista per WhatsApp, che sta lavorando a un'ulteriore funzionalità dell'app che permetterà presto digli aggiornamenti disu Instagram . A dirlo è webetainfo, che spiega come la nuova funzione sia ancora in fase di sviluppo , quindi non ancora pronta per i beta tester. "Grazie a ...