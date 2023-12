Compiti per le vacanze? No | meglio stimolare il dialogo in famiglia | la decisione del preside

Basta compiti per le vacanze . E a dirlo non sono gli studenti, bensì una preside . Succede al Convitto Umberto I di Torino dove la dirigente Maria ... (open.online)

Nientele vacanze ma dialogo in famiglia. E' la richiesta fatta attraverso una circolare dal preside di Roma ...... assegnazione di mansioni inferiori rispetto al ruolo ricoperto; attribuzione diurgenti ... Come difendersi dal mobbing donnecapire come possono difendersi le donne dal mobbing, partiamo ...BERNA - I provvedimenti per i casi di rigore si sono rivelati un valido aiuto per le imprese che durante la pandemia di Covid-19 hanno subito un importante calo del giro d'affari. Le aziende che hanno ...L’ente regolatore riceverà quasi un milione di euro di sovvenzione. La Gaming authority svedese riceverà nuovi compiti nel 2024 per combattere le attività di gioco senza licenza e le partite truccate ...