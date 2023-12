Come Trump | Ferragni in politica? Cosa sa il pubblicitario della serie tv

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un duro colpo ma Chiarasupererà il pandoro-gate, magari scendendo in. IlFrancesco Taddeucci, che con l'influencer e il marito Fedez ha lavorato per la campagnaprima stagionetv Ferragnez, si dice sorpreso per la maxi-multa dell'Antitrust per la vicendabeneficenza dato il gran numero di collaboratori dell'imprenditrice. Tuttavia per illa fuga di sponsor e follower finirà presto etornerà a essere presto una "macchina da soldi".accaduto in passato a Kate Moss, travolta dagli scandali e poi tornata sulle passerelle. Non solo. Taddeucci immagina un futuro più che radioso per la coppia: “Ci piaccia o meno, lei e Fedez sono la ...