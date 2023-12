Come ritrovare la propria serinità? I consigli da applicare per l' anno nuovo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La serenità va conquistata e non è facile. Tutti vorremmo infatti vivere sereni ma non è sempre possibili grazie a una vita frenetica che non sempre aiuta ad avere un animo quieto e tranquillo. Per questo adottare piccoli accorgimenti da mettere in pratica nel quotidiano può essere d’aiuto. Il primo? Cercare di affrontare le giornate con più calma, cambiando così approccio. Poi, perla serenità, alcune frasi, dettemantra, possono essere d’ispirazione. Christmas fatigue: ...