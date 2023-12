Come perde il 10% di consensi | Luca Ricolfi spiega il fallimento totale della Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "L'opinione pubblica – oggi più che mai – vede gli immigratiun problema, più cheuna risorsa". Parola di, convinto che per i politici di destra non sia una novità. Quel che è nuovo, invece, "è che ormai anche i progressisti si rendono conto che c'è un conflitto insanabile fra imperativo dell'accoglienza e sicurezza dei cittadini". Secondo il sociologo si tratta di qualcosa di molto evidente in Italia, dove "gli immigrati sono meno del 9 per centopopolazione, ma commettono circa il 40 per cento dei reati, compresi quelli più odiosi,le aggressioni in strada e gli stupri". Da qui la stoccata alla sinistra: "È illogico - tuona sulle colonne di ItaliaOggi - teorizzare il diritto di entrare liberamente in Europa, e poi stupirsi se le condizioni di vita di ...