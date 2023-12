Come creare un profumo per l’ambiente in casa

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutti noi amiamo avere unapulita e profumata, ma la quotidiana igiene spesso non garantisce che il buon odore permanga a lungo. Per questo vengono utilizzati i profumatori d’ambiente: ne esistono di tantissimi tipi, perfetti per tutte le esigenze, e si trovano pressoché ovunque. Ma si tratta pur sempre di prodotti chimici che, in alcuni casi, possono dare fastidio e scatenare sintomi quali mal di testa, nausea e persino reazioni allergiche. Ci sono alternative naturali? Assolutamente sì: eccoun deodorante per lacon ingredienti economici e facili da reperire. Il profumatore al bicarbonato Il primo ingrediente perfetto per il vostro nuovo deodorante per lanon può che essere il bicarbonato di sodio: lo si trova anche al supermercato (e forse lo avete già in dispensa), costa ...