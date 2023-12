Colleferro “Babbo Natale in Moto 2023” riaccende i motori e parte Sabato 23 Dicembre per colorare le vie della città

Sabato 23 dicembre 2023 in Piazza Italia e sabato 6 gennaio 2024 in Piazza Nassiriya, dalle 9.00 alle 20.00 saranno presenti espositori e artigiani del territorio con i loro articoli di artigianato, ...a cura della redazione I Carabinieri della Stazione di Colleferro, termine di una più ampia attività di prevenzione disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale di Roma finalizzata a contras ...