Collari d’Oro 2023 | Tamberi | “L’atletica italiana è in salute Ho incoraggiato Jacobs | speriamo di ripeterci a Parigi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “è in, è stata una stagione che ha portato in alto tanti giovani ragazzi come Furlani, Iapichino, Fabbri. Ce ne sono tantissimi che hanno potenzialità per fare bene già a. Tokyo per noi è stata quasi la perfezione, ma perché non sognare che possa arrivare anche qualcosa di meglio? Tutto è possibile. Come squadra abbiamo capito che bisogna mettersi in gioco e puntare in alto”. Così Gianmarcoparla ai microfoni dei giornalisti dopo essere arrivato al Coni per la cerimonia dei. “Io un esempio? Mi fa molto piacere – ammette -. ho cercato di sempre rendermi disponibile per un autografo, una foto o qualsiasi altra cosa. La nostra è una vita privilegiata, abbiamo capito il nostro talento e lo abbiamo perseguito, ma non ...