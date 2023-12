Collari d’Oro 2023 | Malagò | “Il modello sportivo italiano non lascia indietro nessuno All’estero cercano di copiarci”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Ilè la forza del movimento perché non. Nello sport i numeri dicono quasi tutto e noi veniamo da un triennio dove non si sono mai ottenuti risultati così importanti”. Parole di Giovanni, presidente del Coni, durante la cerimonia deidel Coni in corso alla Palestra Monumentale del Foro Italico. “L’Italia è in assoluto il paese che prova di più non solo a fare 382 discipline sportive, ma a cercare di essere il più possibile competitiva in tutte – ha aggiunto – E’ la forza del Paese edi, ma ilè tutto nostro”. E poi ancora: “Nel triennio abbiamo vinto medaglie ...